Pasifik’te yıllarca balıkçı gemilerinde köpekbalığı yüzgeci tespit edildi, soruşturma dün açıldı

İNGİLTERE - İngiltere merkezli köpekbalığını koruma derneğinin araştırmacıları, Pasifik Okyanusu’nda balıkçılık yapan gemilerde son yıllarda avlanması yasak olan köpekbalığı yüzgeci tespit etti. Son iki yılda 24 farklı tespitin ardından balıkçılık ve denizcilik otoritesi Denizcilik Koruma Konseyi (MSC), dün soruşturma başlattığını açıkladı. Köpekbalığı yüzgeci, en pahalı deniz ürünü olarak biliniyor ve yüzgecini kaybeden köpekbalığı, denize dibine batarak yavaş ve acı verici bir şekilde hayatını kaybediyor.



Shark Guardian adlı sivil toplum kuruluşunun 10 Mayıs’ta hazırladığı raporda, son yıllarda batı ve merkez Pasifik Okyanusu’nda balıkçılık yapan gemilerde 24 ayrı olayla köpekbalığı yüzgeci tespit edildiği ve bu gemilerin MSC sertifikalı gemiler olduğu belirtildi. Köpekbalıklarına zarar veren bu uygulamanın ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından defalarca rapor edilmesine karşın MSC ve diğer yetkililer tarafından herhangi bir müdahale yapılmadığı da raporda ayrıca vurgulandı.



YILLAR SÜREN TESPİTLERİN ARDINDAN SORUŞTURMA AÇILDI



2020 yılının sonlarında bir gemideki yaklaşık 25 kilogram köpekbalığı yüzgecine el konulduğu ve yetkililer tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmadığı ifade edilen raporun ardından dün MSC’den bir yetkili basına bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. MSC'nin websitesinde henüz bir açıklama yer almadı.



TADI VE BESİN DEĞERİ YOK



Köpekbalığı yüzgeci neredeyse hiç besin değeri ve tadı olmamasına rağmen çorba yapılarak tüketilen çok pahalı bir deniz ürünü olarak biliniyor. Kilosu 400 dolardan satılan yüzgeçlerden yapılan çorbanın kasesi 100 dolardan servis ediliyor. Her yıl köpekbalığı yüzgeci çorbası için 73 milyon kadar köpekbalığının öldürüldüğü tahmin ediliyor. Yüzgeci canlıyken kesilip tekrar suya atılan köpekbalıkları, yön duygusunu ve dengesini kaybettiği için deniz dibine yavaş ve acılı bir şekilde batarak hayatını kaybediyor.