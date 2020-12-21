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Pandemi, en zenginlerin servetine 450 milyar dolar daha kattı

Koronavirüs (Covid-19) salgını başladığı günden bu yana dünyanın en zenginleri listesinde yer alan 10 kişinin toplam serveti yaklaşık 450 milyar dolar arttı.Servet konusunda en hızlı yükselişlerden birini Tesla ve Space X'in kurucu CEO'su Elon Musk kaydetti.

21 Aralık 2020 Pazartesi 13:55
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Pandemi, en zenginlerin servetine 450 milyar dolar daha kattı

ABD - Koronavirüs salgınının etkisiyle dünyanın en zengin 10 kişisi daha da zenginleşti. Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos , Mart ayından bu yana servetini 70 milyar dolar artırdı. Bezos’un toplam serveti Mart ayından bu yana yüzde 66 artarak 186 milyar dolara yükseldi. Amazon hisseleri de Mart ayından bu yana yüzde 90 değer kazandı.En büyük servet artışı ise teknoloji, sağlık ve sanayide oldu. 

MUSK’IN SERVETİ 153 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Servet konusunda en hızlı yükselişlerden birini Tesla ve Space X'in kurucu CEO'su Elon Musk kaydetti. Elon Musk’ın Mart ayında 25 milyar dolar olan serveti, salgının elektrikli araçlara geçişi hızlandırılacağının da öngörülmesinin etkisiyle 153 milyar dolara yükseldi.
 

GATES SERVETİNE 20 MİLYAR DOLAR EKLEDİ

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in tahmini 120 milyar dolarlık bir serveti var. Gates'in serveti Mart ayından bu yana yaklaşık 20 milyar dolar arttı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PandemiKoronavirüsEn ZenginlerServet
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