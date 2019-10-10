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Pakistan’dan Barış Pınarı Harekatı’na destek

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, “Türkiye’nin bölgedeki güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Pakistan gibi, Türkiye de terörizmin kurbanı olmuş ülkelerden birisidir” dedi.

Pakistan’dan Barış Pınarı Harekatı’na destek

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, “Türkiye’nin bölgedeki güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Pakistan gibi, Türkiye de terörizmin kurbanı olmuş ülkelerden birisidir” dedi.

10 Ekim 2019 Perşembe 16:40
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Pakistan’dan Barış Pınarı Harekatı’na destek

PAKİSTAN - Faysal, “Türkiye'nin Suriye'deki çatışmaya uygulanabilir bir siyasi çözüm bulmadaki olumlu rolünü takdir ediyoruz. Ayrıca, 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye nezaketle ev sahipliği yapan Türkiye'nin insani çabalarını kabul ediyor ve takdir ediyoruz. Türkiye’nin bölgedeki güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Pakistan gibi, Türkiye de terörizmin kurbanı olmuş ülkelerden birisidir” ifadelerini kullandı ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini dile getirerek siyasi bir çözümün bulunması konusunda umutlu olduklarını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed FaysalTürkiyeBarış Pınarı Harekatı
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