Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1329
ALTIN
462.916
DOLAR
7.9237
STERLİN
10.6196
EURO
9.4544
Van'da Kızılay'dan uçurtma şenliği
Van'da Kızılay'dan uçurtma şenliği
İğne oyası ihracatına erkek desteği
İğne oyası ihracatına erkek desteği
"Ani ses kısıklığı gırtlak kanseri belirtisi olabilir"
"Ani ses kısıklığı gırtlak kanseri...
Akıncı Üssü davasında karar açıklanmaya başlandı
Son Dakika
Akıncı Üssü davasında karar açıklanmaya...
Dışişleri Bakanlığı: Külliyen reddediyoruz
Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı: Külliyen reddediyoruz
İş fırsatları için hemen tıkla!

Pakistan'da tecavüzcülerin hadım edilmesi onaylandı

Pakistan Başbakanı İmran Han, tecavüzcülerin kimyasal olarak hadım edilmesine ilişkin yasayı prensipte onayladı.

26 Kasım 2020 Perşembe 10:59
4 Okunma
Pakistan'da tecavüzcülerin hadım edilmesi onaylandı

PAKİSTAN - Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkede tecavüzcülerin kimyasal olarak kısırlaştırılması ve cinsel saldırı vakalarının daha hızlı takibiyle ilgili bir yasayı prensipte onayladı.  Pakistan medyasında yer alan haberlere göre, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Salı günü, tecavüzcülerin kimyasal olarak hadım edilmesine ilişkin bir yasayı prensipte onayladığı belirtildi. Kararın, Adalet Bakanlığı'nın tecavüzle mücadele kararının bir taslağını sunduğu federal kabine toplantısında alındığı kaydedildi. 

"YASANIN GECİKMESİNE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Taslak emniyet, tecavüz vakalarının hızla takip edilmesi ve tanık korumadaki kadınların rolünü, artırmayı içeriyor. Başbakan İmran Han bunun ciddi bir mesele olduğunu vurgulayarak, gecikmeye müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.  Han yasayla ilgili yaptığı açıklamada,  "Vatandaşlarımız için güvenli bir ortam sağlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Başbakan Han, yasanın sıkı bir uygulama ile 'açık' ve 'şeffaf' olacağını dile getirdi. Başbakan Han, tecavüze maruz kalanların, şikayetlerini korkmadan kayıt altına alabileceklerini belirterek, hükümetin de bu kişilerin kimliklerini koruyacağını ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pakistan Başbakanı İmran HanTecavüzcülerin Kimyasal Olarak Hadım Edilmesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sudan eski Başbakanı Sadık el-Mehdi koronavirüse yenildi
Sudan eski Başbakanı Sadık el-Mehdi koronavirüse yenildi
Trump: Seçim hileli ama kazanacağız
Trump: Seçim hileli ama kazanacağız
Maradona hayatını kaybetti
Maradona hayatını kaybetti
Almanya'da başbakanlık binasına saldırı girişimi
Almanya'da başbakanlık binasına saldırı girişimi
Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei: 3-4 aydır ölüm yaşanmıyor
Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei: 3-4 aydır ölüm yaşanmıyor
Biden, Trump’ı soruşturmak için Adalet Bakanlığı’na başvurmayacak
Biden, Trump’ı soruşturmak için Adalet Bakanlığı’na başvurmayacak
Azerbaycan’daki dini liderlerden Ermenistan'ın tahribatlarına ilişkin ortak bildiri
Azerbaycan’daki dini liderlerden Ermenistan'ın tahribatlarına ilişkin ortak bildiri
Fransa'da polis ile mülteciler arasında arbede
Fransa'da polis ile mülteciler arasında arbede
Trump, 'başkanlık devri' için Biden’a yeşil ışık yaktı
Trump, 'başkanlık devri' için Biden’a yeşil ışık yaktı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma