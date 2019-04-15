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Pakistan'da şiddetli fırtına: 3 ölü, 20 yaralı

Pakistan'ın Karaçi şehrinde etkili olan toz fırtınası en az 3 kişinin hayatını kaybetmesine, 20 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Pakistan'da şiddetli fırtına: 3 ölü, 20 yaralı

Pakistan'ın Karaçi şehrinde etkili olan toz fırtınası en az 3 kişinin hayatını kaybetmesine, 20 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

15 Nisan 2019 Pazartesi 11:27
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Pakistan'da şiddetli fırtına: 3 ölü, 20 yaralı

Pakistan (DHA)

Pakistan basını dün geç saatlerde başlayan ve bu sabah da etkisi sürdüren fırtına nedeniyle ağaçların devrildiğini, evlerin çatılarının uçtuğunu, birçok bölgede ev ve işyerlerinin duvarlarının yıkıldığını duyurdu.


3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel medya bir kişinin üzerine ağaç devrilmesi sonucu; 2 çocuğun da farklı bölgelerde yine fırtına nedeni ile meydana gelen yıkımda hayatını kaybettiklerini söyledi.

Karaçi İlk Yardım Servisi, Tipu Sultan Caddesi üzerinde bir okulun duvarının çökmesi nedeni ile 5 öğrencinin yaralandığını, yaralı öğrencilerin yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Rehri Goth bölgesinde de tekneleri alabora olan 8 denizcinin kaybolduğu; arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Fırtına nedeni ile birçok bölgede elektrik direklerinin devrildiği ve bazı bölgelere elektrik verilemediği belirtildi.

Pakistan Meteoroloji Dairesi Yetkilisi Sardar Sarfaraz, fırtınanın öngörülenin üzerinde bir şiddette sahip olduğunu; rüzgarın hızının 65 kilometre civarı olduğunu, görüş mesafesinin çok düştüğünü belirtti.

Dün gece Jinnah Havalimanı'nda birçok uçuşun ertelendiği ya da iptal edildiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PakistanFırtınaölüYaralıönce Vatan
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