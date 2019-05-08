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Pakistan'da canlı bomba

Pakistan'da canlı bomba saldırısı: 5'i polis, 8 ölü

Pakistan'da canlı bomba

Pakistan'da canlı bomba saldırısı: 5'i polis, 8 ölü

08 Mayıs 2019 Çarşamba 09:37
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Pakistan'da canlı bomba

Pakistan (DHA)

Pakistan’ın Lahor kentinde polis ekibini hedef alan canlı bomba saldırısında 5'i polis en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medya, saldırının yerel saatle 8:45'te Data Darbar türbesi yakınında meydana geldiğini; bir canlı bombanın Polis Özel Kuvvetler ekibini taşıyan bir aracı hedef aldığını duyurdu.

Punjab Polis sözcüsü Nayab Haider, saldırganın 'canlı bomba' olduğunu, saldırganın üzerinde demir bilyelerin de bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Yerel medya 2010 yılında da Data Darbar türbesinin hedef alındığını; canlı bomba saldırısında 40'dan fazla kişinin öldüğünü yazdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PakistanCanlı Bomba
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