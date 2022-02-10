Özel tasarım 200 çift spor ayakkabısı 25.3 milyon dolara satıldı

Müzayede evi Sotheby’s yaptığı açıklamada, ABD’li moda tasarımcısı Virgil Abloh’un ünlü moda firması Louis Vuitton ile spor ürünleri markası Nike için 1982 yılında tasarladığı 200 çift spor ayakkabısı açık arttırmayla toplamda 25.3 milyon dolara satıldı. Geçen yıl kanser hastalığı sebebiyle hayata veda eden moda tasarımcı Abloh, uzun yıllar Louis Vuitton’un artistik direktörü olarak çalışmıştı. Koleksiyondan bir çift spor ayakkabısının 352 bin dolarara satıldığı ayrıca belirtildi.

Müzayede evi açıklamasında, satıştan elde ettiği gelirle Afrika kökenli Amerikalı veya Afrika kökenli akademik olarak gelecek vaat eden öğrencilerin eğitimini destekleyen Virgil Abloh “Post-Modern” Burs Fonuna katkı yapılacağını belirtti.