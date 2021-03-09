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Özbekistan 18 yaşın altındakilere koronavirüs aşısı önermiyor

Özbekistan Sağlık Bakanlığı,ülkede 18 yaş altına koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmasını önermediğini açıkladı.

09 Mart 2021 Salı 10:18
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Özbekistan 18 yaşın altındakilere koronavirüs aşısı önermiyor

Özbekistan'da Sağlık Bakanlığı, ülkede18 yaş altına koronavirüs (Kovid-19) aşısının yapılmasını önermediğini duyurdu.Özbekistan Sıhhi ve Epidemiyolojik Refah Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurmat Atabekov, HIV enfeksiyonu, otoimmün hastalıkları olan kişilere; hamilelere, emziren annelere ve 18 yaşın altındaki kişilere koronavirüs aşısı yaptırmalarının önerilmediğini açıkladı.

AŞI YAPTIRANLAR DÜZENLİ KONTROL EDİLECEK

Öte yandan, ülkede korovirüs ile mücadele kapsamında aşı uygulamasına ilişkin yeni tedbirler alındı. Tedbilrler kapsamında, salgına yakalanmış kişilerle yakın temasta bulunan vatandaşların da 14 günlük karantinaya alınacağı ifade edilirken,  vatandaşların sağlık kontrolünün ardından aşı vurulacağı belirtildi. Aşı yaptıranların 30 dakika tıbbi gözetim altında tutulacağı sonrasında ise düzenli olarak kontrole gelmeleri gerekeceği açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÖzbekistanAşıKoronavirüsPandemiCovid19
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