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Orijinalinden daha bulaşıcı olabilir

‘Virüsün ‘D614G’ adı verilen mutasyonu orijinalinden daha bulaşıcı olabilir’

03 Kasım 2020 Salı 14:29
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Orijinalinden daha bulaşıcı olabilir

ABD - ABD’de yapılan bir çalışmada mutasyona uğrayan koronavirüsün daha bulaşıcı olabileceği ifade edildi.

Şu anda dünyayı etkisi altına alan SARS-CoV-2 koronavirüsün mutasyona uğramış son halinin daha bulaşıcı olabileceği belirtildi. ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Houston şehrinde bir hastanedeki 5 bin Covid-19 hastası üzerinde yapılan bir çalışmada, enfeksiyonların yüzde 99,9'unun virüsün ‘D614G’ adı verilen bu mutasyona uğramış halinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Bulgunun, küresel vakaların yüzde 85'ini oluşturan mutasyonun, alt türlerinden daha bulaşıcı olduğu yönündeki teoriyi desteklediği ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
D614GKoronavirüsVirüs
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