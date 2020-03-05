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Ölü sayısı 3 bin 286’ya yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 286’ya, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 95 bin 416’ya yükselirken; 53 bin 298 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 88 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 2 bin 258 arttı.

05 Mart 2020 Perşembe 10:23
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Ölü sayısı 3 bin 286’ya yükseldi

İran ve İtalya’da virüsün yayılmaz hızının tehlikeli hale gelmeye başladığı belirtildi. Yetkililer, İtalya’da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 107 olduğunu; vaka sayısının ise 3 bin 90 kişiye yükseldiğini duyurdu. Son 24 saatte İtalya’da ölü sayısı 28 artarken; vaka sayısı da 588 arttı. Ayrıca Güney Kore’de 5 bin 766 vakanın bulunduğu; 35 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

İtalya’da hükümet, ülke genelinde tüm okullar ve üniversitelerde koronavirüs nedeniyle Mart ayının ortasına kadar geçici olarak eğitime ara verme kararı aldı.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 92, VAKA SAYISI 2 BİN 922

Öte yandan, İran Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise vaka sayısının 2 bin 922’ye; ölü sayısının ise 92’ye yükseldiği belirtildi. Son 24 saatte İran’da virüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 586 arttı.

FRANSA, İSPANYA VE ALMANYA’DA VAKA SAYISI ARTIYOR

Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya’da dün 203 olarak duyurulan vaka sayısı bugün 262’ye yükseldi. Öte yandan Fransa’da 285 kişide virüs tespit edildiği ve 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya’da ise 222 kişide virüs tespit edildiği; 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Almanya’da henüz koronavirüs nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇinCovid19KoronavirüsİranİtalyaGüney Kore
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