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Ölen İngiliz eski istihbarat subayının Karaköy'deki evi içeriden fotoğraflandı

Karaköy'deki ofisinin önünde ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in üst katını ev olarak kullandığı ofisinin içi ilk defa fotoğraflandı. Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber'in özel eşyalarını almasının ardından ofisteki taşınma işlemi tamamlandı. Ofisten 7 kamyonet dolusu eşya çıkartıldı. Aynı binadaki 'Beyaz Baretliler olarak bilinen sivil toplum kuruluşunun ofisi de boşaltıldı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 18:15
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Ölen İngiliz eski istihbarat subayının Karaköy'deki evi içeriden fotoğraflandı

İSTANBUL,(DHA)

Karaköy'de oturduğu evin sokağında 11 Kasım 2019'da ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı ve yardım kuruluşu Mayday Rescue'nin kurucu yöneticisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in İsveç vatandaşı eşi Emma Hedvig Christina Winber ile üst katını ev olarak kullandıkları Mayday Rescue'nin İstanbul'daki genel merkezinin içi ilk defa fotoğraflandı. . Olaydan sonra yurt dışına çıkış yasağı konulan ve Adli Tıp raporunun çıkmasının ardından yasağı kaldırılan Emma Hedvig Christina Winber,  eşinin cenazesine katıldıktan sonra İstanbul'a dönmüştü. Winber olaydan 3 ay sonra eve gelerek eşyalarının büyük bölümünü nakliye aracına yükletip, kişisel özel eşyalarını da elinde taşıdığı bavulu ile götürmüştü. Çiftin kişisel eşyalarının taşınmasının ardından yardım kuruluşu Mayday Rescue'nin eşyaları da bir nakliye firması tarafından boşaltıldı. Ofisten çıkarılan 7 kamyonet dolusu eşya kiralık bir depoya kaldırılırken James Gustaf Edward Le Mesurier'in kurucusu olduğu Mayday Rescue'nin faaliyetlerini tamamen durdurduğu öğrenildi.

BEYAZ BARETLİLER DE AYNI BİNADAYDI

Karaköy'deki binanın 1'inci katı İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in kurucu yöneticisi olduğu Mayday Rescue'nin Genel merkezi olarak kullanılıyordu. Teras katını ise James Gustaf Edward Le Mesurier ile eşi Emma Hedvig Christina Winber home ofis olarak kullanıyordu. Binanın giriş bölümü de arama kurtarma derneği 'Beyaz Baretliler' olarak bilinen sivil toplum kuruluşunun depo ve ofisi olarak kullanılıyordu. Buradaki eşyalar da  taşınarak tamamen boşaltıldı.

BEYAZ BARETLİLERİN KURUCUSU DEĞİLDİ

James Gustaf Edward Le Mesurier'in Beyaz Baretliler olara bilinen kuruluşun kurucusu ya da yöneticisi olmadığı fakat, Beyaz Baretliler ve Le Mesurier'in kurucusu olduğu yardım vakfı Mayday Rescue'nin ilk kuruldukları dönemde ortak çalışmalar yaptıkları öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaraköyOfisIngilizönce VatanIstihbarat SubayıJames GustafJames Gustaf Edward Le Mesurier
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