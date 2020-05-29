Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
İtalya Serie A 20 Haziran'da başlıyor
İtalya Serie A 20 Haziran'da...
Caretta carettalardan ilk yumurta
Caretta carettalardan ilk yumurta
Zehirli balık türleri dalış merkezlerini endişelendiriyor
Zehirli balık türleri dalış merkezlerini...
Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına...
Antik çağlardan bu yana kullanılan şifa kaynağı; kekik
Antik çağlardan bu yana kullanılan...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Okunacak dua Yunanistan'ı rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İstanbul'un Fethi kutlamaları kapsamında bugün, Ayasofya'da Fetih Suresi okunacağını açıklaması Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan medyasında, “Erdoğan meydan okuyor, İstanbul’un düşüşünü kutlamak için dua edilecek”, “Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma...”, Helenizm’e karşı meydan okuma” cümlelerinin yeraldığı başlıklara yer verildi.

29 Mayıs 2020 Cuma 10:06
0 Okunma
Okunacak dua Yunanistan'ı rahatsız etti

YUNANİSTAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İstanbul'un Fethi kutlamaları kapsamında bugün, Ayasofya'da Fetih suresi okunacağını açıklanacağını duyurdu. Açıklama, Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan medyasında, “Erdoğan meydan okuyor, İstanbul’un düşüşünü kutlamak için dua edilecek”, “Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma...”, Helenizm’e karşı meydan okuma” cümlelerinin yeraldığı başlıklara yer verildi.

"TÜRKLERDEN EŞİ GÖRÜLMEMİŞ MEYDAN OKUMA"

Yunan medyası "Erdoğan meydan okuyor, İstanbul'un düşüşünü kutlamak için dua edilecek", "Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma..." gibi manşetlerle Ayasofya'da okunacak Fetih Suresi karşısında tepkilerini gösterdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AyasofyaAyasofyada Dua OkunacakYunanistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Renault 15 bin kişiyi işten çıkartacak
Renault 15 bin kişiyi işten çıkartacak
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu!
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu!
Trump, sosyal medya kararnamesini imzaladı
Trump, sosyal medya kararnamesini imzaladı
Rusya'dan 'Kuzey Akım 2' açıklaması
Rusya'dan 'Kuzey Akım 2' açıklaması
Rusya’da son 24 saatte 8 bin 371 yeni koronavirüs vakası
Rusya’da son 24 saatte 8 bin 371 yeni koronavirüs vakası
KKTC Maliye Bakanı’ndan Türkiye'ye "mali destek" teşekkürü
KKTC Maliye Bakanı’ndan Türkiye'ye "mali destek" teşekkürü
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Hong Kong’da protestolar yeniden alevlendi
Hong Kong’da protestolar yeniden alevlendi
Libya’da UMH’nin Terhune’ye ilerleyişi sürüyor
Libya’da UMH’nin Terhune’ye ilerleyişi sürüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı