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ODKB Barış Gücü Kazakistan’da

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06 Ocak 2022 Perşembe 18:14
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ODKB Barış Gücü Kazakistan’da

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Rus Devlet Ajansı ITAR-TASS’ın haberine göre Kollektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (ODKB), tarihte ilk kez, Kazakistan'daki durum nedeniyle barış güçlerini kullandı. 

Daha önce tatbikatlarda kullanılan birliklerin, bugün acil bir şekilde Kazakistan’a gelerek görev yapmaya başladığı belirtiliyor. ODKB (Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Tacikistan, Kırgızistan) 10 taburdan oluşan yaklaşık 4 bin kişilik birliğe sahip. Birliğin 10 uçak ve 14 helikopteri Kırgızistan’daki Rus askeri üssünde bulunuyor. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ODKB Barış GücüODKBKollektif Güvenlik Antlaşması ÖrgütüKazakistan OlaylarRusyaBelarusKazakistanErmenistanTacikistanKırgızistan
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