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O polis serbest bırakıldı

ABD’de George Floyd’u gözaltına alırken diziyle boğazına bastıran ve Floyd’un hayatını kaybetmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin’in kefaletle serbest bırakıldığı duyuruldu.

08 Ekim 2020 Perşembe 08:51
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O polis serbest bırakıldı

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, siyahi George Floyd adlı kişiyi gözaltına aldığı sırada boğazına diziyle bastıran ve Floyd’un yaşamını yitirmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin’in (44) kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

İkinci dereceden cinayetle suçlanan Chauvin, Oak Park Heights’ta bulunan maksimum güvenlikli bir hapishanede kalıyordu.

Chauvin'in kefaleti 1 milyon dolar olarak belirlendi ve şartlı kefaletle serbest bırakıldı. Eyalet mahkemesi kayıtlarına göre Chauvin için Allegheny Casualty tarafından garanti edilen tahvil yayınlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDPolisGeorge Floyd
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