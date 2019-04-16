Notre Dame Katedrali’ndeki yangını itfaiye böyle görüntüledi

FRANSA - 400 itfaiye görevlisinin müdahale ettiği yangında, bir itfaiye eri hafif yaralanırken 10 itfaiye eri ise dumandan etkilendi. Katedralin içinde saklanan ve manevi değeri büyük olan eserlerin büyük bir bölümü kurtarıldı. 96 metrelik ahşap kulenin yanarak çöktüğü yangında geriye kalan 2 kule ve binanın taş temel yapısı kurtarıldı.



KATEDRAL YENİDEN İNŞA EDİLECEK



Gece yarısı bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Paris'in ve Hristiyan aleminin sembolü olan Notre-Dame Katedrali’nin yeniden inşa edileceğini, bu yangının tüm Hristiyan alemini ve tüm dünyayı üzdüğünü dile getirdi.



HAVADAN MÜDAHALE YAPIYI ÇÖKERTİR

Fransa Sivil Savunma yetkilileri, bu yangına havadan müdahalenin doğru olmadığını; 10’larca ton ağırlığındaki suyun bir anda boşaltılmasının Katedrali çökertebileceğini; uçakların konumları itibarı ile Paris'ten çok uzak oldukları ve uçakların sadece göl ve denizlerden su yükleyebildiklerini söyledi.





100 MİLYON EURO BAĞIŞLADILAR

Yerel medya katedralin tekrar yapımı için 100’lerce milyon Euro’ya ihtiyaç olabileceğini; bunun için ulusal bir kampanya düzenleneceğini belirterek; Fransa'nın zengin iş adamlarından Pinault ailesinin şimdiden 100 milyon Euro bağışladıklarını duyurdu.