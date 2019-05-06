Nijerya'da yakıt tankerinde patlama: Çok sayıda ölü

NİJERYA - Olay Niamey Havalimanı yakınıda meydana geldi.
Yerel madya, çevredeki insanların, kaza yapan tankerin yanına geldiği sırada bir patlama meydana geldiğini, olayda 55 kişinin hayatını kaybettiğini; 36 kişinin de yaralandığını duyurdu.
DHA
Nijerya'nın başkenti Niamey'de bir yakıt tankerinde meydana gelen patlama sonrası 55 kişi öldü.
Nijerya'nın başkenti Niamey'de bir yakıt tankerinde meydana gelen patlama sonrası 55 kişi öldü.
NİJERYA - Olay Niamey Havalimanı yakınıda meydana geldi.
Yerel madya, çevredeki insanların, kaza yapan tankerin yanına geldiği sırada bir patlama meydana geldiğini, olayda 55 kişinin hayatını kaybettiğini; 36 kişinin de yaralandığını duyurdu.
DHA