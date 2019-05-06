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Nijerya'da yakıt tankerinde patlama: Çok sayıda ölü

Nijerya'nın başkenti Niamey'de bir yakıt tankerinde meydana gelen patlama sonrası 55 kişi öldü.

Nijerya'da yakıt tankerinde patlama: Çok sayıda ölü

Nijerya'nın başkenti Niamey'de bir yakıt tankerinde meydana gelen patlama sonrası 55 kişi öldü.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 16:41
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Nijerya'da yakıt tankerinde patlama: Çok sayıda ölü

NİJERYA - Olay Niamey Havalimanı yakınıda meydana geldi.

Yerel madya, çevredeki insanların, kaza yapan tankerin yanına geldiği sırada bir patlama meydana geldiğini, olayda 55 kişinin hayatını kaybettiğini; 36 kişinin de yaralandığını duyurdu.

DHA

Son Güncelleme: 06.05.2019 18:10
Anahtar Kelimeler:
PatlamaYakıt TankeriNijerya
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