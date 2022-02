New York’un Eric Başkanını Türkler bağrına bastı!  

Dünyanın sayılı şehirlerinden New York’un yeni Başkanı Eric Adams 1 Ocak 2022 itibariyle görevine başlamıştı. Brooklyn Belediye Başkanlığı sırasında sürekli Türklerin etkinliklerine katılan Adams’in yaklaşık10 kere Türkiye’ye gitmişliği vardır. Türk dostu belediye başkanı olarak bilinen Eric Adam geçtiğimiz günlerde New York’taki Türkevi’ni de ziyaret ederek gülen yüzünü konsolosluk çalışanlarına da gösterdi. Geçtiğimiz hafta ABD'nin doğu yakası kara teslimdi. Kardan etkilenen kentlerden biri de New York City. Kentin belediye yeni başkanı Eric Adams, karla mücadeleyi yakından takip etti. Adams kimi zaman kürekle karları temizledi, kimi zaman ise halka bilgilendirme videoları çekti. Caddelerin beyaz örtüyle kaplandığı New York’ta Belediye Başkanı sokağa çıktı, ekiplere yardımcı oldu.

New York Belediye Başkanı Adams’tan kar yağışına sahadan müdahale!

Yolların açık kalması ve kentte kardan dolayı kaos yaşanmaması için görevini terk etmeyen Adams, sosyal medyadan paylaştığı görüntülerle de halka sık sık çağrı yaptı. Ben de bu videoları görünce karın ikinci günü Twitter’dan ‘New York Belediye Başkanı Eric Adams kar yağışının başladığı andan itibaren hep sahada oldu! Gece gündüz New York'un her yerini dolaşan Adams kar küredi, kamyon sürdü New Yorklulara son bilgileri aktarırken bile genelde videoları kendisi çekti. Onlarca danışmanı, koruması yok.’ paylaşımını yaptım. Adams’ın selfie çekerek halkı bilgilendirdiği video benim Twitter hesabımda 250 bine yakın izlendi. Binin üzerinde retweet, dört binin üzerinde ise beğeni aldı. 300’den fazla kişi yorum yaparak belediye başkanının bu davranışına hayran kaldı. Adams’ın 1.5 milyonluk hesabında bile o video bu kadar izlenmedi. Çok fazla televizyon ve gazete de paylaşımından sonra haber yaptı. Adams’ın 10 dakika karı temizlemesi sokakları tek başına açacağı anlamına tabii ki gelmez fakat burada önemli olan belediye çalışanlarını cesaretlendirerek yanınızdayım mesajı vermek aynı zamanda New Yorklulara her şey kontrol altında mesajını vermekti.

Arizona'daki Türk bilim kadınına Dekan Yardımcılığı görevi!

Feryal Özel, Arizona Üniversitesi Araştırma Fakültesinde Dekan Yardımcısı olarak göreve başladı. Özel, Nisan 2019’da ilk kez bir karadeliği doğrudan görüntülemeyi başaran NASA’nın 200 kişilik ekibinde yer almıştı. Prof. Dr. Feryal Özel hâlen Arizona Üniversitesinde astronomi ve fizik profesörü olmasının yanı sıra NASA Astrofizik Komitesi Başkanlığı, NASA Lynx Uzay Teleskobu Bilim ve Teknik Ekibi Başkanlığı ve Olay Ufku Teleskobu Bilim Konseyi ve Modelleme ve Analiz Çalışma Grubu Başkanlığı görevlerini yürütüyor.

Amerika'da koyu kahve yerine Türk kahvesi rengi!

Amerikan kabinet firmasının kataloğunda koyu kahvenin yerini "Türk kahvesi" rengi almış Ben ilk kez denk geldim ama biraz araştırınca Amerika'daki birçok mobilya, boya ve kapı firmasının aslında uzun süredir renge bu ismi verdiğini öğrendim. Ne güzelsin "Türk Kahvesi" rengi…

NBA'deki gururumuz Alperen Şengün All-Star’a seçildi!

Houston Rockets'da başarılı performans sergileyen Alperen Şengün, NBA All-Star’da Yükselen Yıldızlar maçında yer alacak. NBA, Şengün'ün çaylaklar takımında yer alacağını açıkladı.

Florida’da İstanbul Sokak!

Florida eyaletinde 2 ayrı şehirde Istanbul Street bulunuyor! Bunlardan İlki 100 bin nüfuslu Boca Raton şehrinde, diğeri ise 1.500 nüfuslu Interlachen kasabasında yer alıyor.

Satılık itfaiye aracı!

Komşulardan biri bu kez 1982 model Seagrave itfaiye aracını satıyor: 4.200 Dolar - 2 sahibi olmuş aracın - Dizel - Ciddi alıcılar iletişime geçsin diye de not düşmüş Zira gezip, fotoğraf çekmek isteyenler mesaj kutusunu dolduruyormuş.

Amerika'da Türk kadın doktora önemli görev!

ABD’de bulunan Arkansas Tıp Bilimleri Üniversitesi, üniversitenin prestijli Kyser Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Kürsüsü’nün yönetimine ‘üniversitedeki süper starlarımızdan’ diye övülen Prof. Dr. Özlem Tulunay Uğur’u atadı. Arkansas Tıp Bilimleri Üniversitesi (UAMS) tarafından yapılan açıklamada, 1 milyon dolarlık bütçesi olan Kyser Kürsüsü’ne atanmanın, bir üniversitenin bir öğretim üyesine verebileceği en yüksek akademik onurlardan biri olduğu ifade edildi. UAMS Rektörü ve UAMS Health CEO’su Dr. Cam Patterson atamayla ilgili “Tulunay Uğur, UAMS’deki süper starlarımızdan biri. Merhametli bakımı onu hastalarına sevdiren seçkin bir öğretim üyesi ve doktordur. Bu kürsüyü yönetecek ve Dr. Kyser’ın mirasını ileriye taşıyacak daha uygun birini düşünemiyorum” dedi.

Hacettep Üniversitesi Tıp Faküktesi mezunu Prof. Dr. Özlem Tulunay Uğur, “Dr. Kyser, Arkansas’a geldiğimde tanıştığım ilk insanlardan biriydi. Misyonumuzun ve kulak burun boğaz bölümünün büyük bir destekçisiydi ve benim de birçok eğitim faaliyetime sponsor oldu. Onun adına bu bağışlanmış kürsüde çalışmak çok farklı bir onur. Onu gururlandırmak için elimden geleni yapacağımı kendisine söyledim. Bu inanılmaz ve çok büyük bir onur” ifadelerini kullandı.

Baltimore’da cam silen çocuklar her an karşınıza çıkabilir!

Sanırım Amerika'da cam silen çocukların olduğu tek şehir Baltimore. Bildiğiniz ışıklarda durup, ellerinde sabunlu bez ve çekçekle, tercihen 'yeni' arabaların camlarını silip günlük ortalama 200 $ kazanıyorlar. Görünce nereye geldik dedirten gençler Baltimore gençlik üyeleri…

Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan Washington Eğitim Müşaviri olarak göreve başladı

YÖK Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan 5 Kasım 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeni görevine atanmıştı. Yaklaşık 3 sene önce Akademik Miras projesi Washington DC toplantısında tanıştığımız Zeliha Hoca Washington Eğitim Müşaviri olarak yeni görevine başladı. Zeliha Koçak Tufan Hoca'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. Yeni görevinde başarılar dilerim.

ABD Beşiktaşlılar Derneği'nde Ferruh Zor yeniden başkan seçildi

ABD Beşiktaşlılar Derneği'nde başkanlık görevini yürüten Ferruh Zor, üçüncü kez bu göreve layık görüldü. Ferruh Başkan adından söz ettirerek başarılı işlere imza atıyor. Zor "12 kişilik yönetimime 6 yeni üye ekledim. Yeni dönemde en büyük projemiz, Beşiktaş 'a olabildiğince kongre üyesi kazandırmak" açıklamasını yaptı. Başkan: Ferruh Zor İkinci Başkan: Alper Ahmedoğlu Başkan Yardımcıları: Talat Ulutaş: Teşkilatlanma ve Kulüple İletişim Görkem Bektaş: Sayman/ Mali işler Önder Çetin Bilginer: Denetleme Kurulu Tekin Akbay: Sosyal Faaliyetler ve Sponsorluklar Erkin Alver: Disiplin kurulu Merih Fındık: Medya Eyyup Leygara: Mali İşler Gökay Mediceler: İletişim Sinan Sepkin: Denetleme Dağhan Becikoğlu: Mali işler ve Üyelikler

