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New York’ta cam gökdelenlere 'küresel ısınma' yasağı

New York’ta inşaa edilen yüksek katlı cam yapıların küresel ısınma ile mücadele kapsamında yasaklanabileceği açıklandı

New York’ta cam gökdelenlere 'küresel ısınma' yasağı

New York’ta inşaa edilen yüksek katlı cam yapıların küresel ısınma ile mücadele kapsamında yasaklanabileceği açıklandı

25 Nisan 2019 Perşembe 14:24
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New York’ta cam gökdelenlere 'küresel ısınma' yasağı

NEW YORK - ABD’nin New York eyaletindeki cam gökdelenlerin, sera gazı salımını yüzde 30 oranında azaltmak için yasaklanabileceği bildirildi.

Independent gazetesindeki habere göre New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, şehirdeki yüksek katlı cam yapılardan dolayı fazla miktarda enerji kaybı olması nedeniyle cam gökdelenlerin enerji tutmada randımansız olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı, New York’taki binaların sera gazı salınımının en önemli nedeni olduğunu kaydetti.

‘Yeni Yeşil Anlaşması’nı açıklayan Blasio, inşaat şirketlerinin zehirli gaz salınımını azaltmak için gerekli olan yönetmelikleri yerine getirdikleri takdirde cam malzeme kullanabileceklerini belirtti.

Belediye Başkanı, dünyaya ve geleceğe zarar verebilecek her türlü yapının bundan böyle New York kentinde var olamayacağının altını çizdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
New YorkCam GökdelenKüresel ısınmaYasak
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