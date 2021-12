New York'taki Türk imamdan 14 yaşındaki kıza taciz

Haber: Rona Doğan



Önce Vatan Gazetesi New York





New York'un Long Island şehrinde yaşayan 42 yaşındaki Türk imam A.Y., 14 yaşındaki kıza cinsel içerikli mesajlar yazdı, buluşmaya gittiğinde polis tarafından gözaltına alındı.



New York Post Gazetesinin haberine göre polis ve savcılar, daha önce New York JFK Havalimanındaki mescitte imamlık yapan A.Y’nin Pazartesi günü 14 yaşındaki kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girmek için buluşma ayarladığını öğrendi. Polisin takip ettiği Türk imam buluşma yerinde tutuklandı.





Kasım ayında teşebbüste bulundu



Mahkeme kayıtlarına göre, 42 yaşındaki Long Island sakini, reşit olmayan bir kişiyle cinsel ilişkiye girmeye teşebbüs ve reşit olmayan bir kişiye uygunsuz konuşma ve materyal yaymaya teşebbüs olmak üzere iki ayrı suçlamayla suçlandı.



Önce Vatan Gazetesi’nin araştırmasıyla New York Polis Departmanına (NYPD) teslim edilen metinlerin kayıtlarına göre, A.Y’nin internet üzerinden iletişime geçtiği ve kendisini 14 yaşında diye tanıtan genç kıza, yaşını bilmesine rağmen cinsel içerikli mesajlar yazdı. 14 yaşındaki genç kızla yazıştığını düşünen A.Y. mesajlarına devam etti. A.Y., birlikte olmak istediğini defalarca dile getirdiği genç kızla buluşma ayarladı. Aslında ortada 14 yaşında bir genç kız yoktu, çünkü sayfayı yöneten 4 çocuk babası adam bu yolla sapıkların yakalanmasını sağlıyordu. Polisle işbirliği yapan sayfa yöneticisi, genç kızla birlikte olmak için buluşma yerine giden A.Y.'nin her anını videoya kaydetti. Olay yerinde yakalanan A.Y. polis tarafından gözaltına alındı.







Ocak ayında yeniden mahkemeye çıkacak



İmam’ın tüm yazışmaları mahkeme kayıtlarına delil olarak geçerken,



A.Y.’nin tutuklanmasının ardından polisler, genç kızla birlikte olmak için buluşma planı yaptığı apartman kapısını çaldığını gösteren kamera görüntülerine ulaştı.



A.Y.'nin, tutuklanmasının ardından kefaletle serbest bırakıldı, Ocak ayında yeniden mahkemeye çıkarılacak.





2014'te de benzer bir olay yaşanmıştı



ABD’nin en büyük şirketlerinden General Electric‘te eğitim programına katılan B.P. adlı Türk servis mühendisi, 2014 yılında internette tanıştığı ‘Emma’ rumuzu kullanan ve kendisini 15 yaşında bir kız olarak tanıtan Amerikan polisinin tuzağına düşmüştü.



Buluşma yerine prezervatifle giden B.P., polis tarafından gözaltına alınmış pasaportuna el konulan Türk mühendis 50 bin Dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.