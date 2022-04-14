Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.475,41
ALTIN
925,43
DOLAR
14,62
STERLİN
19,15
EURO
15,86
Karayolları Genel Müdürlüğü 224 Sözleşmeli Personel Alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü 224...
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 83 Sözleşmeli Personel alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 Sözleşmeli Personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi...
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

New York Savcılığı metro saldırısının detayları hakkında açıklama yaptı

14 Nisan 2022 Perşembe 14:49
New York Savcılığı metro saldırısının detayları hakkında açıklama yaptı

ABD - ABD New York Doğu Bölgesi Savcılığı,  Brooklyn'deki federal mahkemenin metro saldırısının şüphelisi Frank James'i (62) ‘toplu taşıma aracında şiddetli bir saldırı düzenlemekle’ mahkemeye çıkacağını ve suçlu bulunursa azami ömür boyu hapis cezası alabileceğini açıkladı.

Savcılık açıklamasında FBI'ın New York Ortak Terörizm Görev Gücü’nün çabalarıyla New York’un polis gücü NYPD’nin 30 saatlik çalışmasıyla yakalandığını vurguladı.

Silahlı saldırı detayları hakkında bilgi veren New York Savcılığı, şüpheli James’in Ohio eyaletinde satın aldığı Glock 17 marka bir silahla metro treni vagonunda ateş açtığını belirterek “Turuncu yansıtıcı bir ceket, sarı bir baret ve cerrahi yüz maskesi takan James, metro yolcularına ateş etmeden önce tren vagonlarından birinde duman yayan bir cihazı çalıştırdı” dedi.

EVİ CEPHANELİK GİBİ

James’in olay yerine Pennsylvania'dan kiralık bir minibüsle geldiğini belirten yetkililer, Frank James’in silahlı saldırı sonrasında havai fişek, benzin içeren plastik bir kap ve bir meşale içeren bir çantayı bırakarak kaçtığını ifade etti. Frank James’in saldırı öncesi New York metro sistemiyle ilgili çeşitli açıklamalarının yer aldığı bir video yayınladığını belirten yetkililer, şüphelinin Pennsylvania’daki evinde yapılan aramalarda susturucu takılmasına olanak sağlayan dişli 9 mm tabanca namlusu ve mühimmatı, AR-15 yarı otomatik tüfekle kullanılan 223 kalibrelik mühimmat, bir şok tabancası, yüksek kapasiteli tüfek şarjörü ele geçirildiğini ifade etti.

DHA

Son Güncelleme: 14.04.2022 15:18
Anahtar Kelimeler:
New York SavcılığıMetro Saldırısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Tarihimizde karşılaşılan en büyük zorluk"
"Tarihimizde karşılaşılan en büyük zorluk"
Varşova Belediyesi, Rus diplomatların kullandığı yerleşkeye el koydu
Varşova Belediyesi, Rus diplomatların kullandığı yerleşkeye el koydu
Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderlerinden Kiev ziyareti
Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderlerinden Kiev ziyareti
NYPD, silahlı saldırıya ilişkin detayları paylaştı
NYPD, silahlı saldırıya ilişkin detayları paylaştı
Ukrayna’da gönüllüler ve acil servis ekipleri, enkaz temizledi
Ukrayna’da gönüllüler ve acil servis ekipleri, enkaz temizledi
Putin, Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko ile bir araya geldi
Putin, Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko ile bir araya geldi
Çeyrek milyar insan 2022 sonunda aşırı yoksulluk çekebilir
Çeyrek milyar insan 2022 sonunda aşırı yoksulluk çekebilir
Çin Dışişleri Bakanlığı: NATO, Asya-Pasifik’te gerilimi kışkırtıyor
Çin Dışişleri Bakanlığı: NATO, Asya-Pasifik’te gerilimi kışkırtıyor
Uluslararası 600’den fazla şirket, Rusya’yı terk etti
Uluslararası 600’den fazla şirket, Rusya’yı terk etti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma