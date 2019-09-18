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Netanyahu'ya şok! 61 koltuk sayısına ulaşamadı

İsrail’de Netanyahu önderliğindeki sağ blok, sandık çıkış anketlerine göre koalisyon kurmak için gerekli olan 61 koltuk sayısına ulaşamadı.

Netanyahu'ya şok! 61 koltuk sayısına ulaşamadı

İsrail’de Netanyahu önderliğindeki sağ blok, sandık çıkış anketlerine göre koalisyon kurmak için gerekli olan 61 koltuk sayısına ulaşamadı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 11:54
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Netanyahu'ya şok! 61 koltuk sayısına ulaşamadı

İSRAİL - İsrail’de oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından yayınlanan sandık çıkış anketlerine göre, Binyamin Netanyahu’nun başında olduğu Likud’un önderliğindeki sağ blokun 54 ila 57 arasında milletvekili çıkaracağı ve koalisyonu kurabilmek için gerekli olan 61 milletvekili sayısına ulaşamayacağı duyuruldu. Muhalefette bulunan merkezci Mavi ve Beyaz İttifakı’ndan Yoaz Hendel, sandıkların 'Netanyahu döneminin bittiğini' gösterdiğini açıklarken, Likud Dış İlişkiler Sorumlusu Eli Hazan ise sandık çıkış anketlerinin yanıltıcı olabileceğini, nihai sonucun beklenmesi gerektiğini söyledi.


ARAP BLOKUNUN 11-13 MİLLETVEKİLİ ÇIKARMASI BEKLENİYOR

İsrail vatandaşı Filistinlilerin bulunduğu Ortak Arap Blokunun, sandık çıkış anketlerine göre 11 ila 13 arasında milletvekili çıkaracağı duyuruldu. Merkez sol bloğun 42 ila 45 arasında milletvekili çıkaracağı ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın başında olduğu İsrail Evimiz Partisi’nin de 10 milletvekili çıkaracağı bildirildi.

İsrail medyası, yayınlanan 3 sandık çıkış anketinin de birbirine çok yakın sonuçlar verdiğini ve 2020 yılının başlarında tekrardan bir seçim olabileceğini bildirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NetanyahuİSRAİL
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