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Netanyahu'nun eski bakanının ses kaydı sızdı: O diktatör ve zorba

İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Netanyahu’nun koalisyon hükümeti kurmak için görüştüğü, Yamina-Sağ'a partisi liderlerinden Ayelet Şaked'in gece yarısı basına sızdığı ses kaydında, 'Netanyahu ve eşi Sara 'iktidar şehvetinden gözleri dönmüş diktatör ve zorba' olarak nitelendirildi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:52
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Netanyahu'nun eski bakanının ses kaydı sızdı: O diktatör ve zorba

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, 6 Nisan’da hükümet kurmak için İsrail Başbakan Benyamin Netanyahu'ya verdiği süre sonda erdi. Netanyahu’nun koalisyon kurmak için müzakere ettiği Yamina-Sağ’a partisinin önde gelen temsilcilerinden ve Netanyahu’nun 2015-2019 yıllarındaki kabinesinde Adalet Bakanlığı görevini yürüten Ayelet Şaked'in ses kaydı basına sızdı. Gece yarısı sızan ses kaydında Şaked’in Netanyahu ve eşi Sara hakkında, 'iktidar şehvetinden gözleri dönmüş diktatörler ve zorbalar' diye söz ediyor.

“NETANYAHU ADETA DİKTATÖR VE ZORBA”

Şaked’in Netanyahu hükümeti hakkında konuştuğu ses kaydında "İktidarda kalmak istiyor. Onun (Netanyahu) ve karısı (Sara) güç arzusu var. Adeta Diktatörler! Hatta bir gibiler. Kenara çekilmeye hiç hazır değiller. Biz öyle değiliz. Netanyahu'nun artık gitmesi gerektiği doğrudur. Artık gitmek zorunda. Ama Yeni Umut lideri Gideon'a Sa'ar'a dedim ki, 'Yönetilmesi gereken bir ülke var. Peki şimdi ne olacak? Sırf Netanyahu'nun gitmesi gerekiyor diye şu bu partiye bu saçma koalisyonu mu kuracaksın?' ifadelerine yer verildi. Öte yandan, 71 yaşındaki Netanyahu, 2009'dan beri görevde ve 1990'larda da üç yıl görev yaptı.

HÜKÜMET KURMA SÜRECİ

İsrail’de 23 Mart’ta düzenlenen 2 yıl içindeki 4. erken genel seçimde, hiçbir partinin hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamaması üzerine Başbakan Netanyahu, koalisyon hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Netanyahu'ya verilen süre dün sona erdi. Cumhurbaşkanı Rivlin'in, 23 Mart seçimlerinde Likud partisinden sonra ikinci sırada gelen Yesh Atid (Gelecek Var) partisinden 57 yaşındaki Yair Lapid liderine görevlendirilebileceği üzerinde duruluyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLNetanyahuSes KaydıAyelet Şaked
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