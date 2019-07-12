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NATO’dan S-400 açıklaması

S-400 hava savunma füzelerinin Türkiye’ye gelişi ile ilgili NATO yetkilisinin, ‘endişeliyiz’ dediği belirtildi.

NATO’dan S-400 açıklaması

S-400 hava savunma füzelerinin Türkiye’ye gelişi ile ilgili NATO yetkilisinin, ‘endişeliyiz’ dediği belirtildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:16
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NATO’dan S-400 açıklaması

BELÇİKA - ABD TV kanallarından CNN’e konuşan NATO yetkilisinin, “Hangi askeri teçhizatı aldıklarına karar vermek müttefiklere kalmış. Ancak, Türkiye'nin S-400 sistemini edinme kararının olası sonuçları konusunda endişeliyiz” dediği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NATOS-400 Açıklaması
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