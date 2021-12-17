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NATO’dan Rusya açıklaması

NATO’dan Rusya açıklaması: İttifak güvenliğine etkilerini ciddi şekilde değerlendiriyoruz

17 Aralık 2021 Cuma 12:00
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NATO’dan Rusya açıklaması

BELÇİKA - NATO, Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya’nın askeri faaliyetlerini derhal durdurması gerektiğini belirtti. Açıklamada, “Mevcut durumun İttifak güvenliği üzerindeki etkilerini ciddi şekilde değerlendiriyoruz” denildi.

NATO’dan yapılan açıklamada, Rusya’nın ‘NATO ve Ukrayna’nın provokasyon yaptığına’ ilişkini iddiaları yalanlandı. “Rusya'nın son aylarda Ukrayna sınırlarına önemli, sebepsiz ve haksız askeri yığılmasından ciddi şekilde endişe duyuyoruz” denilen açıklamada, “Rusya'yı gerilimi derhal azaltmaya, diplomatik kanalları takip etmeye ve askeri faaliyetlerin şeffaflığına ilişkin uluslararası taahhütlerine uymaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan açıklamada, Rusya’nın askeri faaliyetlerinin müttefikler üzerindeki etkilerinin ciddi şekilde değerlendirme altına alındığı aktarıldı.

“UKRAYNA’YA SALDIRGANLIĞIN BEDELİ AĞIR OLACAK”

NATO açıklamasında, Ukrayna’ya yönelik olası saldırganlığın bedelinin ağır olacağı ifade edilerek, “NATO, tüm müttefiklerin güvenliğini ve savunmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaktır. Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırganlık büyük sonuçlara ve ağır bir bedele yol açacaktır” denildi.

STOLTENBERG, ZELENSKIY İLE GÖRÜŞTÜ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Stoltenberg, “Başkan Zelenskiy ile Rusya'nın askeri yığınağına ilişkin kapsamlı görüşme gerçekleştirdik. Moskova, diplomasiye dönmeli ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli. NATO Ukrayna'nın yanındadır. Tüm ülkeler kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkına sahiptir” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NATORusyaIttifak
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