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NATO, Türkiye'nin yanındadır

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Türkiye’nin talebi üzerine düzenlenen NATO müttefikler toplantısı sonrasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, "Saldırıyı kınıyoruz. NATO Türkiye'nin yanındadır. Hava savunması dahil Türkiye'ye destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

28 Şubat 2020 Cuma 16:16
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NATO, Türkiye'nin yanındadır

BELÇİKA -  Türkiye’nin talebi üzerine düzenlenen NATO müttefikler toplantısı düzenlendi. 1 saat 10 dakika süren toplantının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, NATO müttefiklerinin İdlib’de şehit olan Türk askerler için taziye mesajlarını ve Türkiye ile mutlak dayanışma içinde olduklarını ilettiğini belirten Stoltenberg, "Bu saldırıyı kınıyoruz. Beşar Esad yönetimindeki askerler bu saldırıyı gerçekleştirmiştir. Bu saldırının durdurulmasını, uluslararası hukuka uyulmasını ve BM destekli barış süreçlerinin devam etmesi gerektiğini dile getiriyorum. Bugünkü toplantının amacı Türkiye’ye tam destek verdiğimizi açık bir şekilde göstermekti. Türkiye değerli bir müttefiktir ve Türkiye ayrıca Suriye’deki korkunç çatışmadan en çok etkilenen müttefiktir" dedi.

Stoltenberg ayrıca, Türkiye’nin terör saldırılarından en çok zarar gören ülke olduğunu ve milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaptığını ifade etti.

RUSYA VE REJİME 'SALDIRILARI DURDURUN' ÇAĞRISI

Stoltenberg, NATO’nun Rusya ve rejime saldırıları durdurmaları ve uluslararası hukuka saygı göstermeleri konusunda çağrıda bulunduğunu belirterek, "Rusya ve Suriye rejimine saldırıları durdurmaları konusunda net bir çağrı yaptık. BM’nin çabalarını ve Suriye’de politik çözüm sürecini de desteklemelerini talep ettik. Öte yandan, Rusya ve Suriye rejimine, uluslararası hukuka saygı göstermeleri çağrısında bulunduk çünkü sivillerin hedef alındığını, insanı ıstırabın arttığını ve yüzbinlerce insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını gördük. Bugün, NATO müttefikleri Türkiye’yi destekliyor. Müttefikler sürekli daha ne yapabileceklerine bakıyorlar ve daha fazla destek sağlamanın yollarını arıyorlar" dedi.

"BM ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ BARIŞ ÇÖZÜMÜNE UYMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Jens Stoltenberg, Suriye, Rusya ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler öncülüğünde barışçıl bir çözüme uymaya çağırıldığını belirterek, "NATO çok güçlü siyasi destek ve uygulamaya dönük destekler sunmaktadır. Bunu farklı teminatlarımızla gerçekleştirmeliyiz. Müttefikler daha fazla ne yapabileceğini araştırmaktadır. Bunu toplantıda dile getirdik. Biz bölgedeki durumu yakından izliyoruz ve Türkiye diğer müttefik olarak, NATO müttefiklerini yeni bilgilerle güncellemektedir. NATO müttefikleri bu konuda BM öncülüğünde barışçıl çözümü desteklemektedir. Bu noktada Suriye, Türkiye ve Rusya’yı BM öncülüğündeki barış çözümüne uymaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NATOTürkiyenin YanındadırNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
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