Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.336,29
ALTIN
914,11
DOLAR
14,75
STERLİN
19,33
EURO
16,07
İstanbul Arel Üniversitesi 63 akademik personel alıyor
İstanbul Arel Üniversitesi 63...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi...
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli Personel al
Gaziantep İslam Bilim ve...
Iğdır Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Iğdır Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İstanbul Kültür Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi 9...
İş fırsatları için hemen tıkla!

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde Belçika’nın başkenti Brüksel’de sürüyor. NATO ortaklarının da katıldığı Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ilk oturumu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in açılış konuşmasıyla başladı.

07 Nisan 2022 Perşembe 11:54
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

NATO ortaklarının da katılımıyla NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ilk oturumu Genel Sekreter Jens Stoltenberg’in açılış konuşmasını yapmasıyla başladı. Toplantıya Ukrayna, Gürcistan, Finlandiya, İsveç, Avrupa Birliği (AB), Avustralya, Japonya, Kore ve Yeni Zelanda temsilcilerinin de katıldığını ifade eden Stoltenberg, “Tüm uluslararası düzeni de sarsan, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali Avrupa güvenliği için derin etkilere sahiptir. Ortaklarımızın bugün burada bulunması, Ukrayna'yı desteklemek, Rusya'nın saldırganlığını kınamak ve uluslararası düzene dayalı kuralları savunmak için birlik olduğumuzun bir işaretidir” şeklinde konuştu.

Konuşmasında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba’yı özel olarak selamlayan Stoltenberg, “Ukrayna halkı cesaret ve kararlılıklarıyla hepimize ilham verdi. Dmytro, doğrudan sizden bilgi almak ve ileriye dönük yolu tartışmak önemli” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NATODışişleri Bakanları ToplantısıBrükselJens Stoltenberg
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuleba, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Kuleba, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği
Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği
Hong Kong’da 3 günlük hızlı Kovid-19 test seferberliği
Hong Kong’da 3 günlük hızlı Kovid-19 test seferberliği
Stoltenberg: Çin, Rusya'nın saldırganlığını kınamaya gönülsüz
Stoltenberg: Çin, Rusya'nın saldırganlığını kınamaya gönülsüz
Evergreen’in karaya oturan ikinci gemisi Ever Forward için yeni kurtarma planı
Evergreen’in karaya oturan ikinci gemisi Ever Forward için yeni kurtarma planı
Darwin’in kayıp not defterleri, 22 yıl sonra gizemli bir şekilde bulundu
Darwin’in kayıp not defterleri, 22 yıl sonra gizemli bir şekilde bulundu
Ukrayna’da 7 ayrı insani koridor oluşturulacak
Ukrayna’da 7 ayrı insani koridor oluşturulacak
Ukrayna Başsavcısı Venediktova: Kiev bölgesinde 410 sivil cesedi bulundu
Ukrayna Başsavcısı Venediktova: Kiev bölgesinde 410 sivil cesedi bulundu
Bakü’de patlama: 1 ölü, 31 yaralı
Bakü’de patlama: 1 ölü, 31 yaralı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma