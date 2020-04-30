NATO askeri helikopteri, Adriyatik Denizi’nde kayboldu
Yunanistan ve İtalya arasında bulunan Adriyatik Denizi’nde NATO askeri helikopteri kayboldu.
NATO askeri helikopteri, Adriyatik Denizi’nde kayboldu
Yunanistan ve İtalya arasında bulunan Adriyatik Denizi’nde NATO askeri helikopteri kayboldu.
30 Nisan 2020 Perşembe 08:21
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Yunanistan devlet televizyonu ERT, Akdeniz’de Daimi NATO Denizcilik Grubu 2’nin (SNMG2) bir parçası olan ve Kanada firkateyninden havalanan helikopterin, Yunanistan ve İtalya arasındaki Adriyatik Denizi’nde kaybolduğunu duyurdu. Yunan medyası, İtalyan ve Türk firkateynlerinin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye intikal ettiğini bildirdi. Öte yandan, helikopterde 3 ila 6 kişiden oluşan mürettebatın olduğu düşünülüyor.
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