Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1398
ALTIN
471.341
DOLAR
8.2635
STERLİN
11.4503
EURO
9.9422
Konya’da 60 koyun satılacak
Konya’da 60 koyun satılacak
İBB, 541 itfaiye eri alacak
İBB, 541 itfaiye eri...
Sultanbeyli'de satılık dükkan
Sultanbeyli'de satılık dükkan
Ataşehir'de satılık daire
Ataşehir'de satılık daire
TOKİ, Denizli'de 94 konut yaptıracak
TOKİ, Denizli'de 94 konut...
İş fırsatları için hemen tıkla!

NASA paylaştı

Mars helikopteri 4. uçuşunu 117 saniyede tamamladı

02 Mayıs 2021 Pazar 15:51
5 Okunma
NASA paylaştı

ABD (DHA)

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) keşif aracı Perseverance ile Mars'a gönderilen mini helikopter Ingenuity, 4’üncü uçuşunu 117 saniyede tamamladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Mars'a gönderdiği helikopter Ingenuity'yi (Maharet) bugün 4'üncü uçuşunu da başarılı şekilde tamamladı.NASA yetkilileri helikopterin son uçuşunda saatte 13 kilometre hızla 266 metrelik mesafe yol katettiğini açıkladı. Ayrıca yetkililer gezintinin 117 saniye sürdüğünü ve gezinti sırasında Mars'ta keşif görevlisi olarak hizmet edebilme yeteneğini gösterdiğini belirtti. Ingenuity, 18 Şubat'ta Jezero Krateri'ne inen Perseverance adlı uzay aracıyla Mars'a taşınmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NASAMars HelikopteriMars
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere’de kanalizasyon 300 tonluk yağ ile tıkandı
İngiltere’de kanalizasyon 300 tonluk yağ ile tıkandı
ABD’den kritik karar!
ABD’den kritik karar!
ABD’nin Hindistan’a gönderdiği Kovid-19 yardımı ulaştı
ABD’nin Hindistan’a gönderdiği Kovid-19 yardımı ulaştı
İsrail'de Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında izdiham: 44 ölü
İsrail'de Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında izdiham: 44 ölü
BM Genel Sekreteri Guterres: Ortak zemin bulamadık
BM Genel Sekreteri Guterres: Ortak zemin bulamadık
Avrupa Parlamentosu, Brexit sonrası ticaret anlaşmasını onayladı
Avrupa Parlamentosu, Brexit sonrası ticaret anlaşmasını onayladı
Lavrov'dan Donbass değerlendirmesi: Bölgede savaştan kaçınılmalı
Lavrov'dan Donbass değerlendirmesi: Bölgede savaştan kaçınılmalı
Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
"NATO Avrupa'daki birliklerini savaşa hazırlıyor"
"NATO Avrupa'daki birliklerini savaşa hazırlıyor"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma