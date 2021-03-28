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Myanmar’da sular durulmuyor

Myanmar’da sular durulmuyor

28 Mart 2021 Pazar 17:07
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Myanmar’da sular durulmuyor

Myanmar (DHA)

Myanmar'da dünkü protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 114'e yükseldi. Güvenlik güçlerinin bu sabah kalabalığa açtığı ateş sesleri kameraya yansıdı.

Myanmar'da dün kutlanan Silahlı Kuvvetler Günü'nün 76. yıldönümünde kan aktı. Darbenin ardından ülke çapında başlayan protestolar bu sabah saatlerinde de devam etti. Protestolarda Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölü sayısının 114’e yükseldiği bildirildi. Güvenlik güçlerinin bu sabah Thiri Myaing yolu üzerindeki kalabalığa ateş açtığı sesler kameraya yansıdı. Myanmar’da halk tarafından çekilen görüntülerde sivillerin yaralandığı görülüyor. ABD'nin Myanmar Büyükelçiliği de, Yangon Şehri'ndeki Amerikan Kültür Merkezi'ne ateş açıldığını açıklamış, kimsenin yara almadığı belirtilmişti.

MYANMAR'DA 1 ŞUBAT ASKERİ DARBESİ

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 400'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MyanmarProtesto Gösterileri
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