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Myanmar’da ordu yönetime el koydu

Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ve iktidar partisinden diğer üst düzey isimlerin sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı açıklandı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 09:10
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Myanmar’da ordu yönetime el koydu

Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada darbe iddiaları doğrulanırken, ülke idaresinin Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu açıklandı. Myanmar ordusu, üst düzey siyasetçilerin 'seçim hilesi' gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını belirtti.

BM, Myanmar’da yapılan darbeyi kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar’da yapılan darbeyle ilgili olarak, “Ordunun yönetime el koymasını ve sivil hükümet yetkililerini gözaltına almasını kınıyorum" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'da ordunun yönetimi ele geçirtmesinin ardından yaşadığı endişeyi dile getirdi. Guterres orduyu halkın iradesine saygı göstermeye çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Myanmar ordusunun eylemlerini tersine çevirmesini söyledi. Blinken, "Myanmar ordusunu, tüm hükümet yetkililerini ve sivil toplum liderlerini serbest bırakmaya ve 8 Kasım'da gerçekleşen demokratik seçimlerdeki halk iradesine saygı göstermeye çağırıyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MyanmarDarbeAskerHükümetBMAntonio GuterresMin Aung HlaingAung San Suu Kyi
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