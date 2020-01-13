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Murad Wilfried Hofmann hayatını kaybetti

Almanya’da Müslüman toplumun önemli isimlerinden olan Almanya Müslümanlar Merkezi Konseyi (ZMD) üyesi Dr. Murad Wilfried Hofmann (89) hayatını kaybetti. Hoffman’ın bir süredir tedavi gördüğü; dün hayatını kaybettiği belirtildi.

Murad Wilfried Hofmann hayatını kaybetti

Almanya’da Müslüman toplumun önemli isimlerinden olan Almanya Müslümanlar Merkezi Konseyi (ZMD) üyesi Dr. Murad Wilfried Hofmann (89) hayatını kaybetti. Hoffman’ın bir süredir tedavi gördüğü; dün hayatını kaybettiği belirtildi.

13 Ocak 2020 Pazartesi 09:54
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Murad Wilfried Hofmann hayatını kaybetti

DR. MURAD WİLFRİED HOFMANN KİMDİ?

Katolik bir aileden dünyaya gelen Hofmann, Münih Üniversitesi’nde hukuk fakültesinden mezun oldu. Daha sonra yine hukuk alanındaki eğitimine ABD’de Harvard Üniversitesi’nde devam etti. 1961 yılında girdiği Almanya Dışişleri Bakanlığı’nda 33 yıl hizmet verdi. Almanya’nın NATO Büyükelçisi olarak da görev yapan Hofmann, 1980’de Müslüman oldu.
Murad Wilfried Hofmann, Müslüman kimliğiyle Almanya Müslüman dünyasına kitapları ve mücadelesiyle pek çok katkı sağladı.

ALMANYA MÜSLÜMANLAR MERKEZ KONSEYİ TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) Başkanı Aiman ​​A. Mazyek, Hofmann için taziye mesajı yayınladı. Mazyek, mesajında “Allah sevgili kardeşimize merhamet etsin. Murad Wilfried Hofmann parlak bir düşünür, bilim adamı ve bir rol modeldir. Birçok insan için ilham kaynağı olan değerimizi kaybettik” dedi.
Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) resmi internet sitesinde yayınlanan taziye mesajında,  Almanya'daki Müslümanlar ve dünyanın birçok ülkesindeki insanlar için olağanüstü çalışmalar yapan Hofmann’ın büyük bir boşluk bıraktığı, sürekli bilgilerine başvurulan bir değeri kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıkları belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Murad Wilfried HofmannAlmanyaVefatMüslüman
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