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Moritanya’da Türk balıkçı gemisi battı

Atlas Okyanusu'nun Moritanya açıklarında Türk balıkçı gemisi 'İlhan Yılmaz 5' adlı gemi battı. Gemi mürettebatının kurtarıldığı bildirildi.

Moritanya’da Türk balıkçı gemisi battı

Atlas Okyanusu'nun Moritanya açıklarında Türk balıkçı gemisi 'İlhan Yılmaz 5' adlı gemi battı. Gemi mürettebatının kurtarıldığı bildirildi.

27 Kasım 2019 Çarşamba 13:37
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Moritanya’da Türk balıkçı gemisi battı

MORİTANYA - Batı Afrika ülkesi Moritanya açıklarında bulunan İlhan Yılmaz’a ait balıkçı gemisi battı. Mürettebat, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan mürettebat, batan geminin görüntülerini paylaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Atlas OkyanusuTürk Balıkçı Gemisi BattıMoritanya
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