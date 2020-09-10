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Moria kampından Selanik'e 200 çocuk tahliye edildi

Yunanistan'ın Midilli Adası’ndaki Moria sığınmacı kampında çıkan yangın sonrası kalacak yerleri olmayan 200 çocuk ailelerinden ayrılıp, Selanik'e getirildi.

10 Eylül 2020 Perşembe 12:26
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Moria kampından Selanik'e 200 çocuk tahliye edildi

YUNANİSTAN - Yunanistan'ın Midilli Adası’ndaki Moria sığınmacı kampında çıkan yangın sonrası Midilli havalimanından yaklaşık 200 çocuk dün gece yarısı uçakla Selanik’e tahliye edildi. Yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapan Moria kampında 408 ailesi olmayan çocuğun bulunduğu ifade edildi. Öte yandan uluslararası insani yardım kuruluşları, kamptaki aşırı kalabalık ve insani olmayan şartlara dikkati çekerek, kampta sosyal mesafe ve temel hijyen şartlarını sağlamanın mümkün olmadığı uyarısında bulunuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Moria KampıSelanikTahliye
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