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Mogadişu’da patlama

Somali’nin başkenti Mogadişu’da patlama meydana geldi. Patlamanın otellerin yoğun olduğu Jidka Madiina bölgesinde, bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Mogadişu’da patlama

Somali’nin başkenti Mogadişu’da patlama meydana geldi. Patlamanın otellerin yoğun olduğu Jidka Madiina bölgesinde, bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği belirtiliyor.

26 Mart 2019 Salı 15:50
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Mogadişu’da patlama

SOMALİ - Yerel medya, patlamanın bomba yüklü bir araçla, yolcu dolu bir minibüsün geçişi sırasında gerçekleştirildiğini; olayda hayatını kaybedenler ve yaralananların bulunduğunu duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MogadişuPatlama
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