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Mısır’da 2500 yıllık 27 adet lahdi keşfedildi

Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarında 2500 yıl önce ve 22. Hanedanlık dönemine olduğu ifade edilen 27 lahit keşfedildi.

21 Eylül 2020 Pazartesi 12:39
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Mısır’da 2500 yıllık 27 adet lahdi keşfedildi

MISIR - Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki antik Saqqara nekropolünde çalışan arkeologlar 27 lahit buldu. Bu ayın başlarında yalnızca 13 lahitin bulunduğu, ancak  sonrasında 14 lahitin daha keşfedildiği belirtildi. Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, Kahire'nin doğusundaki antik Saqqara nekropolünde arkeologlar tarafından gömüldüğü zamandan bu yana hiçbir şekilde açılmamış 27 lahit keşfediliğini ifade etti.

22.HANEDANLIK DÖNEMİNE AİT

El Anani, lahitlerin iyi korunmuş olduğunu ekledi. Lahitlerin MÖ 943-MÖ 716 yılları arasında hüküm süren 22. Hanedanlık dönemine tarihlenidiği ve kimlere ait olduğuna ilişkin yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacağı kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MısırKahire22. Hanedanlık Dönemi
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