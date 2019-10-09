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Mısır'daki sözde zirveden küstah karar

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, ‘7’nci Yunan-Rum-Mısır buluşması’ çerçevesinde dün Kahire’de Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es Sisi ile bir araya geldi.

Mısır'daki sözde zirveden küstah karar

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, ‘7’nci Yunan-Rum-Mısır buluşması’ çerçevesinde dün Kahire’de Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es Sisi ile bir araya geldi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 16:20
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Mısır'daki sözde zirveden küstah karar

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal zenginliklerinden dışlanmasını hedefleyen zirvede enerjinin yanı sıra, güvenlik konuları ve Suriye’deki son gelişmeler ele alındı. Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre üçlü zirvede Türkiye’nin Kıbrıs’ın batısındaki sondaj faaliyetleri kınandı ve bu faaliyetlerin derhal durdurulması çağrısı yapıldı. Ayrıca Türkiye’nin Ege’deki faaliyetleri de kınandı. Miçotakis, “Türkiye’nin Kıbrıs’ın (Rum Kesimi) Ekonomik Münhasır Bölgesi’ndeki (EMB) yasadışı faaliyetlerini ve Ege’deki tahrik edici davranışlarını açık bir şekilde kınadık” dedi. Türkiye, Rumların tek taraflı EBM ilanını tanımıyor. Anastasiadis de Türkiye’nin sondaj faaliyetlerinin barışı torpillediğini öne sürdü.

Öte yandan Türkiye’nin sondaj faaliyetleri, Yunanistan’ın girişimi ile AB Zirvesi gündemine dahil edildi. Yunan Başbakan Miçotakis, bugün Atina’da AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bu konuyu ele alacaklarını söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de, Kıbrıs Rum Kesimi’nin talebi üzerine bugün KKTC’nin kapalı Maraş kentini açma planını görüşecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Başbakanı Kiriakos MiçotakisRum Yönetimi Lideri Nikos AnastasiadisMısır Devlet Başkanı Abdülfettah Es Sisi
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