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Mescid-i Aksa'nın kapıları önünde Cuma namazı kılındı

İsrail işgali altındaki Kudüs’te koronavirüsün yayılmasıyla camiler kapatılırken Filistinliler, Cuma namazı öncesi Mescid-i Aksa’nın dışında akın ederek, dua etti.

29 Mayıs 2020 Cuma 13:41
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Mescid-i Aksa'nın kapıları önünde Cuma namazı kılındı

FİLİSTİNİsrail işgali altındaki Kudüs’te koronavirüsün yayılmasıyla camiler kapatılırken Mescid-i Aksa’nın dışına akın eden Filistinliler Cuma namazı öncesi dua etti. Filistin İslam Vakıflar Kurumu ise tüm ibadet eden vatandaşları hijyen talimatlarına göre dikkatli bir şekilde namazlarını kılmaya çağırdı. Yerel kaynaklara göre, virüsün yayılmaması amacıyla İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Mescid-i Aksa dışında toplanan Müslümanlar, hem dua etti hem de caminin ibadete açılmasının ertelenmesini protesto etti. Öte yandan Mart ayından bu yana koronavirüs sebebiyle kapalı olan Mescid-i Aksa’nın açılması 31 Mayıs’a ertelenmişti.   

DHA

Anahtar Kelimeler:
İsrail IşgaliKudüsFilistinMescidi AksaCuma Namazı
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