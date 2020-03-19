Merkel: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük kriz

Merkel konuşmasında, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük krizle karşı karşıya olduklarını söyledi. Merkel “Bugün, daha önceden alışık olmadığımız bir yöntemle sizlere sesleniyorum. Durum ciddi. Sizler de durumu ciddiye alın” dedi.

ALMAN VATANDAŞLARINA SORUMLULUK ÇAĞRISI Almanya’da yayılmaya devam eden koronavirüs salgınının ülkede sosyal ve kültürel hayata, ekonomiye olumsuz etkisi olacağını hatırlatan Merkel “Tüm yurttaşlar, kendilerine düşen sorumluluğu tümüyle kavramaları halinde, bugün karşı karşıya olduğumuz sınamadan başarıyla çıkabileceğimize inanıyorum” diye konuştu. Almanya’da koronavirüs tespit edilen vakaların sayısı 12 bin 087’yer çıkarken, ölü sayısı 31’e yükseldi.