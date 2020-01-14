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Melbourne kentinin hava kalitesi 'en kötü' seviyede

Avustralya’da devam eden yangınlar nedeniyle, Victoria eyaletinin başkenti Melbourne’un dumanla kaplanması sonucu yetkililer, eyalet genelinde uyarıda bulundu ve kentin hava kalitesinin 'en kötü seviyede' olduğunu duyurdu.

Melbourne kentinin hava kalitesi 'en kötü' seviyede

Avustralya’da devam eden yangınlar nedeniyle, Victoria eyaletinin başkenti Melbourne’un dumanla kaplanması sonucu yetkililer, eyalet genelinde uyarıda bulundu ve kentin hava kalitesinin 'en kötü seviyede' olduğunu duyurdu.

14 Ocak 2020 Salı 00:00
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Melbourne kentinin hava kalitesi 'en kötü' seviyede

AVUSTRALYA - Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülkenin Victoria ve Yeni Güney Galler (NSW) eyaletlerinde en az 180 yangın devam ediyor. Eyaletlerin doğusunda yer alan bölgelere Çarşamba’dan itibaren yağış bekleniyor.

Melbourne’da hava kirliliği nedeniyle havuz ve sahillere girişler kapatıldı, at yarışları iptal edildi, inşaat çalışanlarının açık alanda çalışmasına ara verildi ve bazı tenis maçları iptal edildi. Tamboon şehrinde ‘acil durum’ seviyesinde bir yangın olduğu belirtilirken, birçok kişinin de ‘nefes alma problemleri’ yaşadığı bildirildi.
 

Öte yandan NSW itfaiye ekiplerinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 2 bin 176 evin yok olduğu ve 25 binden fazla binanın kurtarıldığı belirtildi. Ayrıca açıklamada, yangından etkilenen alanlarda ekiplerin çalışmalarının hala devam ettiğine ve bu sayıların artmasının beklendiğine de yer verildi.

DHA

Son Güncelleme: 14.01.2020 06:32
Anahtar Kelimeler:
En Kötü SeviyeHava KalitesiYangınlarAvustralya
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