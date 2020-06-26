Meksika’da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

MEKSİKA - Meksika’da Kamu Güvenliği Bakanlık Sekreteri Omar Garcia Harfuch’a silahlı saldırı düzenlendi. Ülkenin Meksika City kentinin Lomas de Chapultepec bölgesinde yerel saatle 06.38 sıralarında Kamu Güvenliği Bakanlık Sekreteri Omar Garcia Harfuch yönelik silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Meksika City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum Pardo, silahlı saldırıyı sosyal medya hesabında duyurdu.



"ÖLÜ VE YARALILAR VAR, TEHLİKE ATLATILDI"



Pardo, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Kamu Güvenlik Bakanlığı Sekreteri bir saldırıya uğradı. Tehlikede değil, hastanede tedavi görüyor. Ölümler ve yaralanmalar oldu. Birkaç kişi de gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturmalar devam ediyor. Bilgi topluyoruz ve daha sonra bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Şehirde güvenliği garanti altına almak için gerekli önlemleri alarak Ulusal Muhafızlarla iletişim halindeyim” ifadelerini kullandı.