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Meksika’da kaza: 54 kişi hayatını kaybetti

Meksika’nın Chiapas eyaletinde Tuxtla-Chiapa de Corzo otoyolunda göçmenleri taşıyan TIR’ın kaza yapması sonucu en az 54 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

10 Aralık 2021 Cuma 11:17
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Meksika’da kaza: 54 kişi hayatını kaybetti

Chiapas Valisi Rutilio Escandon kazaya dair yaptığı açıklamada, 49 kişinin olay yerinde, 5 kişinin de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini ve 83’ü erkek 22’si kadın olmak üzere 105 kişinin de yaralandığını belirtti.  Meksika Kızıl Haçı da 50 sağlık görevlisinin desteğiyle, Tuxtla- Chiapa de Corzo otoyolunda TIR’ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralılarla ilgilendiklerini bildirdi.

Başsavcılık Ofisi’nden (FGR) kazaya dair yapılan açıklamada ise onlarca göçmenin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Ulusal Muhafızlar (GN) da yaptıkları açıklamada, Chiapas’ta bir otoyolda meydana gelen göçmenlerin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle üzüntü duyduklarını, kazadan etkilenenleri desteklemek ve soruşturmalara yardımcı olmak için Meksika Ulusal Göç Enstitüsü (INM) ve ilgili yetkililerle yakın temasta olduklarını ifade etti.

“ÇOK ACI VERİCİ”

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da yaptığı açıklamada, “Chiapas’ta Orta Amerika göçmenlerini taşıyan bir TIR’ın devrilmesinin neden olduğu trajediden derin üzüntü duyuyorum. Çok acı verici” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MeksikaChiapasTuxtlaChiapa De Corzo OtoyoluKazaTrafik Kazası
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