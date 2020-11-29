Maraş için gerekli maliyet 1.5 milyar dolar

Lefkoşa (DHA)

Kıbrıs İlim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ata Atun, KKTC sınırları içerisinde bulunan Maraş'ın kısmi olarak açılmasının ardından bölgenin yeniden ayağa kalkması için gerekli maliyetin 1.5 milyar dolar olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yılın ardından geçtiğimiz Ekim ayında Türkiye ve KKTC'nin girişimiyle kısmi olarak açılan Maraş'ın yeniden faaliyete geçmesi için gereken alt yapı maliyetinin 1.5 milyar doları olduğu ifade edildi. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Kıbrıs İlim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ata Atun, " Maraş'ın tam teşekküllü hizmette olması için 1.5 milyar dolar gerekli" diye konuştu.

YATIRIMLAR 7 YIL İÇERİSİNDE GERİ DÖNER

Atun, Maraş'ın 46 yıl aradan sonra halkın hizmete sunulmasının önemli bir gelişme olduğunu ifade ederek, Maraş’ın eski günlerine dönmesi için iki yıla ve bir buçuk milyar dolarla birlikte TOKİ’nin desteğinin gerekli olduğunu belirtti. 1974 öncesi Maraş'ta mühendislik görevinde bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Atun, Maraş’a yapılacak yatırımın en fazla 7 yıl içerisinde geri döneceğini söyledi. “Aslında Maraş’ın açılan kısmı mevcudun üçte biridir. Üçte ikisi zaten açık, onu bilmek lazım" diyen Atun, "Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ediyorum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Maraş’ı açma cesaretini gösterdiler" ifadesini kullandı.

TOKİ'NİN TECRÜBESİNE İHTİYACIMIZ VAR

“Maraş’ın zemini kumdur ve inşaat mühendisliğinde en sağlam zeminlerden sayılır” diyen Atun, “Bu nedenle özelikle 1960’lı ve 1970’li yılların sonlarında yapılan yüksek binaların yıkılmasına gerek yok. Sadece 1950’li yıllarda yapılmış olan bir veya iki katlı taş yapılar haricindeki binaların yıkılması gerekecektir. TOKİ’nin deneyimleri inanılmaz büyüklüktedir ve burada bizim ona ihtiyacımız olacaktır” dedi.

“İKİ YILDA AYAĞA KALKAR”

Maraş’ta yapılacak tadilat ve yıkım çalışmaları hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Ata Atun şunları söyledi : “Bu bölgede yapılacak inşaat ve tadilatın süresi en fazla 18 ile 24 ay arasında olacaktır. Maraş tekrar hayata kazandırılabilir ve eski günlerine döndürülebilir. Bu sayede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütçesi inanılmaz artıya geçecektir. Bu yüzden ben Maraş’ın açılmasını, oradaki binaların tamir edilmesini sonuna kadar destekliyorum. Son derece doğru, geleceğe yönelik iyi bir karar... Maliyetinin bir ya da bir buçuk milyar dolar olacağını düşünüyorum. Bana göre iki milyar euro abartılmış bir rakamdır. Harcanan paranın ise bittikten sonra en fazla 6 ya da 7 yıl sonunda geri döneceğine inanıyorum. Hatta daha erken de olabilir. Geriye dönüşler çoğaldıkça fiyatlar da yükselecektir.”

“MARAŞ’TA TEKNOLOJİ 50 YIL GERİDE”

Atun Maraş'ın altyapı çalışmalarına yönelik yapılması gereken adımlara ilişkin konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Önce yolları yapılırken kanalizasyon, su, elektrik ve telekomünikasyon sistemleri sil baştan yenilenmelidir. Çünkü oradaki teknoloji 50 yıl geridedir. Muhakkak bozulduklarını düşünüyorum. Çünkü o dönemde kullanılan su borularının hepsi galvanizdi. Halbuki aradan 10-15 yıl geçtikten sonra bu borular poliüretana dönüştü. Ben galvaniz borularının kireçlendiğine ve paslandığına inanmaktayım, onun için hepsi değişmelidir. Elektrik sistemleri de o günden bugüne kadar kablo kalınlıkları, içerikleri ve izolasyonlar bakımından yenilendi. Özellikle de sigorta sistemleri çok değişiklik gösterdi. Bunların hepsi değişmelidir.”