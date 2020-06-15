Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Macron: Avrupa ticarette daha az bağımlı olmalı
Macron: Avrupa ticarette daha az...
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
“Maske takın, süre tutun, sınavın provasını evde yapın”
“Maske takın, süre tutun, sınavın...
Dolar 6.82 lirada
Dolar 6.82 lirada
Başkan Şenel: Yeniden doğdum
Başkan Şenel: Yeniden doğdum
İş fırsatları için hemen tıkla!

Macron: Avrupa ticarette daha az bağımlı olmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın ticaret alanında, başta ABD ve Çin olmak üzere, başka ülkelere daha az bağımlı olması gerektiği uyarısı yaptı.

15 Haziran 2020 Pazartesi 09:41
0 Okunma
Macron: Avrupa ticarette daha az bağımlı olmalı

Macron, Avrupa kıtası ekonomisinin, yeni dönemi bir "sıçrama" ile başlamısının yolunu açmak için Almanya ile bir "yatırım planı" için güçlerini birleşterdiklerini söyledi.

Avrupa Konseyi'nin ilk toplantısında, bu konuda, çalışmalara başlayacaklarını vurgulayan Macron, bunun Fransa ekonomisinin Avrupa genelindeki diğer ülkelerle işbirliği içinde toparlanması için tek yol olduğunun altını çizdi.

Bunun, Avrupa tarihinde yeni bir sayfa açacağına işaret eden Macron, yeni dönemde Avrupa'nın "daha güçlü, daha çok birlik içinde ve daha bağımsız" olacağını vurguladı.

Macron, bu yeni kararların, Covid-19 ile mücadelede Avrupa genelindeki dağınık durumun, Avrupa ülkelerinin arz zincirinde başka ülkelere bağımlılığını ortaya koymasının etkisiyle gündeme geldiğini ekledi.

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Ukrayna Başbakan Yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Ukrayna Başbakan Yardımcısı da koronavirüse yakalandı
KAZAKİSTAN ÜNIVERSİTESİ İLK KEZ “DÜNYANIN EN İYİ 200 ÜNIVERSİTELERİ” SIRALAMASINA GİRDİ 
KAZAKİSTAN ÜNIVERSİTESİ İLK KEZ “DÜNYANIN EN İYİ 200 ÜNIVERSİTELERİ” SIRALAMASINA GİRDİ 
KAZAKİSTAN’DA İLERİCİ REFORMLAR 
KAZAKİSTAN’DA İLERİCİ REFORMLAR 
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Türk hacker’lar Yunanistan’ı ikinci kez hackledi
Türk hacker’lar Yunanistan’ı ikinci kez hackledi
Ukrayna lideri Zelenski'nin eşi koronavirüse yakalandı
Ukrayna lideri Zelenski'nin eşi koronavirüse yakalandı
Kobe Bryant Emmy ödülüne layık görüldü
Kobe Bryant Emmy ödülüne layık görüldü
Hindistan’da 50 bin yıllık Lonar Gölü pembeye döndü
Hindistan’da 50 bin yıllık Lonar Gölü pembeye döndü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı