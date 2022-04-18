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Lviv’e füzeli saldırı: 6 ölü, 8 yaralı

Ukrayna’nın Polonya sınırına yakın Lviv kentine Rus birliklerince füzeli saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

18 Nisan 2022 Pazartesi 10:53
Lviv’e füzeli saldırı: 6 ölü, 8 yaralı

Lviv Belediye Başkanı Andriy Savovy, ilgili birimlerin patlamaların meydan geldiği bölgelere sevk edildiğini belirterek, “Lviv’e 5 füzeyle saldırı düzenlendi. Daha detaylı bilgi edinmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Lviv Bölge Valisi Maxim Kozytsky, “Maalesef ölü ve yaralılar var. Şu an itibarıyla 6 ölü ve 8 yaralı olduğu biliniyor. Kurbanlar arasında bir çocuk da var” dedi.

Lviv, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi ve Odessa, kentleri şu anda ülkeden ayrılmaya çalışan kadın, çocuk ve yaşlıların Romanya, Polonya ve Moldova sınırlarına geçiş yaptıkları rota olarak kullanılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaRusyaSavaşLvivFüze
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