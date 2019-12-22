Los Angeles havalimanında yangın

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde bulunan Los Angeles Uluslararası Havalimanı’nda yolcu otobüsleri yandı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve park halindeki bir otobüste başlayan yangın, kısa sürede büyüdü ve hemen yanındaki 2 otobüse sirayet etti. Alevli şekilde yanan 3 otobüsü söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle havalimanı uçuşlara kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından havalimanı 1 saat sonra yeniden uçuşlara açıldı.