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Libya’da UMH’nin Terhune’ye ilerleyişi sürüyor

Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı birlikler, Terhune’ye ilerleyişini sürdürüyor. UMH birliklerinin, Ain Zara, Ramla, Nakhaliya ve Alcazerma bölgelerinde ilerlediği aktarıldı.

26 Mayıs 2020 Salı 17:14
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Libya’da UMH’nin Terhune’ye ilerleyişi sürüyor

LİBYA - Libya’nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH’nin, başkent Trablus’un güneyindeki Hafter’in stratejik öneme sahip olan Vatiyye Askeri Üssü’nü geri almak için başlattığı ‘Öfke Volkanı’ operasyonunun yanı sıra, Terhune’ye yönelik başlattığı operasyon da devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Ulusal Mutabakat Hükumeti (UMH) yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre UMH birlikleri, Ain Zara, Ramla, Nakhaliya ve Alcazerma bölgelerinde ilerleyişini sürdürüyor.


WAGNER BİRLİKLERİ QURAYYAT BÖLGESİNDE


UMH yetkililerinin DHA’ya verdiği bilgilerde, Rus güvenlik şirketi Wagner’e bağlı paralı askerlerin Qurayyat bölgesinde olduğu ifade edildi. Öte yandan, Hafter için savaşan Wagner’e bağlı askerlerin tahliyesi için Beni Velid kenti havalimanına 16 kargo uçağı geldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
LibyaUMHTerhune
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