Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
121079
ALTIN
291.907
DOLAR
5.8816
STERLİN
7.6474
EURO
6.5344
Piyanonun altın kızı Nil, idolü Gülsin Onay'la aynı sahnede
Piyanonun altın kızı Nil, idolü...
Bakan Koca: Bloklanan ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil
Bakan Koca: Bloklanan ilaçların hastaya...
Caner Osmanpaşa, milli takıma göz kırpıyor
Caner Osmanpaşa, milli takıma göz...
Trabzonspor’da Kasımpaşa maçı biletleri satışa sunuldu
Trabzonspor’da Kasımpaşa maçı biletleri satışa...
Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı transfer etti
Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı transfer etti
İş fırsatları için hemen tıkla!

Lavrov: Libya süreci bitmedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’daki Libya görüşmelerinde kesin sonuca varılamadığını ancak çabaların devam edeceğini söyledi.

Lavrov: Libya süreci bitmedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’daki Libya görüşmelerinde kesin sonuca varılamadığını ancak çabaların devam edeceğini söyledi.

14 Ocak 2020 Salı 15:57
11 Okunma
Lavrov: Libya süreci bitmedi

SRİ LANKA - Resmi ziyaret için gittiği Sri Lanka'da, Sri Lanka Dışişleri Bakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, Hafter’in çekildiği ‘Libya anlaşmasına’ dair soruya, “Biliyorsunuz Başkan Putin, İstanbul’u ziyaret etti ve başkanlar Libya ile ilgili de görüşmelerde bulundu. Dün de Moskova’da Türk ve Rus heyetlerin de katıldığı bir görüşme gerçekleştirildi. Moskova’daki Libya görüşmelerinde kesin sonuca varılamadı ancak çabalar devam edecek” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey LavrovMoskovaLibya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ruhani: Suçlular mutlaka cezalandırılmalı
Ruhani: Suçlular mutlaka cezalandırılmalı
Rum tarafından Türkiye’ye işbirliği çağrısı
Rum tarafından Türkiye’ye işbirliği çağrısı
Melbourne kentinin hava kalitesi 'en kötü' seviyede
Melbourne kentinin hava kalitesi 'en kötü' seviyede
Trump sahaya indi
Trump sahaya indi
Rusya: Sarrac ve Hafter bugün görüşecek
Rusya: Sarrac ve Hafter bugün görüşecek
Denktaş’ın ailesinden 'vefasızlık’ tepkisi
Denktaş’ın ailesinden 'vefasızlık’ tepkisi
Murad Wilfried Hofmann hayatını kaybetti
Murad Wilfried Hofmann hayatını kaybetti
Rus ordusu ABD füzelerinin konuşlandırılmasını takip etmekle görevlendirildi
Rus ordusu ABD füzelerinin konuşlandırılmasını takip etmekle görevlendirildi
Irak, ABD’den askerlerinin çekilmesini görüşmek için temsilci istedi
Irak, ABD’den askerlerinin çekilmesini görüşmek için temsilci istedi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans