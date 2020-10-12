Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1180
ALTIN
486.707
DOLAR
7.8498
STERLİN
10.2648
EURO
9.2568
Yenilenen CSO sanatseverlerle buluşacak
Yenilenen CSO sanatseverlerle buluşacak
Bilişim Vadisi'nde geliştirilen cihaz, ithalatı önleyecek
Bilişim Vadisi'nde geliştirilen cihaz, ithalatı...
Ümit Milli Takım, İngiltere karşısında
Ümit Milli Takım, İngiltere karşısında
Anadolu Efes, Almanya'ya gitti
Anadolu Efes, Almanya'ya gitti
Demre'deki 4 ören yerinin ziyaretçisi ve geliri arttı
Demre'deki 4 ören yerinin ziyaretçisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kuzey Kore lideri Kim tören konuşmasında gözyaşlarına boğuldu

Kuzey Kore'de İşçi Partisi'nin 75’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen, ülke lideri Kim Jong-un da katıldığı askeri geçit töreninde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yaşadıkları zorluklar nedeniyle halktan gözyaşları içinde özür diledi.

12 Ekim 2020 Pazartesi 13:48
7 Okunma
Kuzey Kore lideri Kim tören konuşmasında gözyaşlarına boğuldu

KUZEY KORE - Kuzey Kore'de İşçi Partisi'nin 75. kuruluş yıldönümü nedeniyle cumartesi günü, ülke lideri Kim Jong-un da katıldığı ve füzelerin sergilendiği bir resmi geçit töreni düzenlendi. Başkent Pyongyang’da  gün doğmadan düzenlenen askeri geçit törenine yüzlerce askeri birlik katılırken, füze ve fırlatma sistemlerini taşıyan askeri araçlar dikkat çekti. Geçit töreninde konuşan Kim, gözyaşlı içinde, halktan yaşadıkları zorluklar nedeniyle özür diledi.

HALKIN UMUTLARINA YETERİ KADAR YANIT VEREMEDİM

Kim törendeki konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Halkımız bana güvendi, gökyüzü kadar yüksek, denizler kadar derin umutlarını bana bağladı. Ama ben bunlara yeteri kadar yanıt veremedim. Bunun için çok üzgünüm. Tüm halkın güveni sayesinde, büyük yoldaşlarımız Kim Il-sung ve Kim Jong-il'in davasına sahip çıkma sorumluluğu bana verildi. Ama çabalarım ve samimiyetim, halkımızı hayatlarındaki sıkıntılardan kurtarmaya yetmedi” şeklinde konuştu. Bunu dinleyen askerler ve töreni izleyenlerin de gözyaşları içinde olduğu görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Lideri KimGözyaşlarıKuzey Kore
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Namibia'da çiftçiler çölün ortasında biyokömür ile sebze yetiştiriyor
Namibia'da çiftçiler çölün ortasında biyokömür ile sebze yetiştiriyor
Azerbaycan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına ilişkin bilançoyu açıkladı
Azerbaycan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına ilişkin bilançoyu açıkladı
İmamali Rahman, 5. kez seçildi
İmamali Rahman, 5. kez seçildi
Trump: Başkan savaşmak için iyi durumda
Trump: Başkan savaşmak için iyi durumda
Tatar ve Akıncı ikinci turda yarışacak
Tatar ve Akıncı ikinci turda yarışacak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a ültimatom
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a ültimatom
İlk kez bu kadar net görüldü
İlk kez bu kadar net görüldü
Ermenistan’dan Gence’ye saldırı: 7 sivil hayatını kaybetti
Ermenistan’dan Gence’ye saldırı: 7 sivil hayatını kaybetti
KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı
KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma