Kuveyt ve Yeni Zelanda çalışması en zor ülke seçildi

ALMANYA - Almanya merkezli, yurtdışında çalışanların (expat) buluştuğu ağ olan InterNations’un geniş çaplı anketine göre, Kuveyt ve Yeni Zelanda yaşam kalitesi, gelirin sağladığı yaşam konforu, çalışma ve yerleşme kolaylığı konusunda en kötü ülke seçildi. Meksika expatların tercihinde birinci sırada yer aldı.



InterNations’ın düzenlediği yıllık araştırma anketine 11 bin 970 expat katıldı. Katılımcılar, ülkeleri yaşam kalitesi, yerleşme kolaylığı ve çalışma rahatlığı gibi konularda oylayarak Kuveyt’i bu alanlarda en kötü ülke seçti. Yeni Zelanda sondan bir önceki ülke olurken Hong Kong sondan üçüncü ülke oldu. Birinci sırada ise geçen yıllardaki anketlerde de birinci sırada olan Meksika, yerleşim kolaylığı ve kişisel mali durum konularında listenin en başında yer aldı. Yaşam maliyetleri sebebiyle ikinci sırada yer alan Endonezya, sağlık hizmetleri açısından aşağı sıralara düşerken Meksika sadece güvenlik açısından aşağı sıralarda gösterildi.



ANKETE KATILANLARIN PROFİLİ



Listenin sondan ikinci sırasındaki Yeni Zelanda, özellikle yaşam maliyetleri açısından en kötü ülke seçildi. Hayat pahalılığı Yeni Zelanda’da çalışan yabancıları hayat konforu açısından en çok zorlayan ülke oldu. Hong Kong, özellikle siyasi istikrar açısından expatların tercihlerinde sondan üçüncü sırada yer aldı. Yıllık ankete katılan 11 bin 970 expatın yüzde 48’i kadın ve yüzde 52’si erkek olurken yaş ortalaması ise 45 oldu.