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Kremlin’den Ukrayna'ya yaptırım açıklaması!

Rusya’da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna’nın Moskova'ya yönelik yaptırımlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Yakında Ukrayna-Rusya ilişkilerinde karşılıklılığa yer kalmayacak” dedi.

05 Nisan 2021 Pazartesi 14:31
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Kremlin’den Ukrayna'ya yaptırım açıklaması!

RUSYA - Rus ordusunun Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini artırması ve Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların 4 Ukrayna askerini öldürmesi, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliği artırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı’na (Rossotrudniçestvo), Volga-Dnepr ve diğer bazı Rus şirketlere yönelik yaptırım uygulama kararını yürürlüğe koydu. Kararın ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “Muhtemelen yakında Ukrayna ile karşılıklılık için yer kalmayacak bir ilişki seviyesine ulaşacağız. Orada olan her şeyi keseceğiz, bu kötü bir şey” ifadelerine verdi.

DHA

Son Güncelleme: 05.04.2021 14:34
Anahtar Kelimeler:
Kremlin Sözcüsü Dmitry PeskovUkraynaYaptırım
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